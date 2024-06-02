Порье отразил 11 попыток тейкдауна Махачева − это худшие цифры Ислама в UFC

Ислам Махачев в бою с Дастином Порье показал худшую статистику по тейкдаунам в UFC.

2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) задушил в пятом раунде и защитил титул в легком весе.

За весь бой Ислам совершил 16 попыток тейкдауна, из которых успешными стали лишь пять − это худший показатель Махачева в UFC, заметил автор телеграм-канала «Ночь в клетке» Никита Горшенин.

Средний процент успешности тейкдаунов Махачева в UFC – 61%. В бою с Порье у Ислама прошел лишь 31% переводов от общего числа попыток.

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