Порье отразил 11 попыток тейкдауна Махачева − это худшие цифры Ислама в UFC

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев в бою с Дастином Порье показал худшую статистику по тейкдаунам в UFC.

2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) Ислам Махачев задушил Дастина Порье в пятом раунде и защитил титул UFC в легком весе.

За весь бой Ислам совершил 16 попыток тейкдауна, из которых успешными стали лишь пять − это худший показатель Махачева в UFC, заметил автор телеграм-канала «Ночь в клетке» Никита Горшенин.

Средний процент успешности тейкдаунов Махачева в UFC – 61%. В бою с Порье у Ислама прошел лишь 31% переводов от общего числа попыток.

Кровавая победа Махачева: получил сечку, но задушил Порье – на глазах Хабиба и Трампа

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2 комментария
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Да уж это ж не Хабиб. Тот на канвас бздынь, за ноги дёрг, и дело, можно сказать, в шляпе. Осталось навалиться тушей и всё. А Порье оказался вредным, всё ускользал куда-то 😏
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Надо подтягивать борьбу, это не дело. С тем же Ромой Копыловым можно потренироваться.
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