Порье в третий раз в карьере проиграл в титульнике удушающим приемом

Дастин Порье в третий раз подряд попался на удушение в титульном бою.

В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир 302, в главном бою которого победил и защитил титул в легком весе.

Махачев в пятом раунде поймал соперника на удушение Д’Арсе. Это третий случай, когда Порье проигрывает в титульнике удушающим приемом: в 2019 и 2021 году Дастин проиграл и удушением сзади.

Дастин Порье: «Не знаю, что буду делать дальше. Возможно, это был мой последний бой»

Махачев поймал Порье в удушение Д’Арсе и закончил бой в пятом раунде