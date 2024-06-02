Порье в третий раз в карьере проиграл в титульнике удушающим приемом

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье в третий раз подряд попался на удушение в титульном бою.

В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир UFC 302, в главном бою которого Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул в легком весе.

Махачев в пятом раунде поймал соперника на удушение Д’Арсе. Это третий случай, когда Порье проигрывает в титульнике удушающим приемом: в 2019 и 2021 году Дастин проиграл Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре удушением сзади.

Дастин Порье: «Не знаю, что буду делать дальше. Возможно, это был мой последний бой»

Махачев поймал Порье в удушение Д’Арсе и закончил бой в пятом раунде

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2 комментария
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Жаль конечно его,топ боец. Зато 3 раза побился с Конором)
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Стабильность признак мастерства ☝️🧐🤬
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