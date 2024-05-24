Шлеменко заинтересован в поединке с Мусаси: «Этот бой разорвет ММА-сообщество»

Александр Шлеменко заявил, что заинтересован в поединке с Гегардом Мусаси.

Ранее стало известно, что расторг с Мусаси соглашение.

«Сегодня проснулся и увидел новость, что у Мусаси есть какие-то проблемы с контрактом. Я написал [главе ] Николаю Клименко, потому что знаю, что он давно хотел организовать реванш.

У нас есть уникальная возможность. Клименко сказал, что попробует. Считаю, что это была бы просто бомба. Бомба, которая разорвала бы мировое ММА-сообщество таким прекрасным реваншем, который бы идеально подошел для завершения этого года», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Первый поединок между Шлеменко и Мусаси состоялся в октябре-2017 – Гегард победил единогласным решением судей.

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