Судейские карточки боя Махачев − Порье: у одного рефери была ничья перед пятым раундом

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир UFC 302, в главном бою которого Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона в легком весе.

Махачев в пятом раунде успешно применил удушение Д’Арсе. На судейских карточках к моменту остановки поединка он вел решением большинства судей.

Судьи Эрик Колон и Сол Д’Амато насчитали 39-37 в пользу Ислама. Крис Ли увидел ничью: первый и третий раунд он отдал Махачеву, второй и четвертый − Порье.

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16 комментариев
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Вот что, что а судьи в юфс реально клоуны… где тут ничья у порье??? Да, он достойно бился, но бой сливал! Или как можно было дать победы Косте??? Клоунада какая то 🤡
+23
-2
+21
по чесноку все раунды были за Исламом
+10
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+10
Махачев забрал каждую минуту боя. Был лучше и в стойке, и в партере. Какая ничья?)
+10
0
+10
Ответ Born is the King
Учитывая, что 5й был за Дастином всё шло ничьей или победе Порье решением
Тебе бы никнейм поменять на "born is the clown". Ты сынок этого самого судьи что ли? Просто откуда такая оторванность от реальности?
+7
-2
+5
Ответ Born is the King
Учитывая, что 5й был за Дастином всё шло ничьей или победе Порье решением
допустим что судьи опять начудили и отдали 5 раунд Порье, то Махачев всё равно победил бы раздельным решением - 48-47, 48-47, 47-48
+4
-1
+3
Ответ Mark Anisimov
Вот что, что а судьи в юфс реально клоуны… где тут ничья у порье??? Да, он достойно бился, но бой сливал! Или как можно было дать победы Косте??? Клоунада какая то 🤡
Судьи не у юфс, судей назначает атлетическая комиссия штата
+2
0
+2
Ответ Born is the King
Ты не учитывашь , что судьи ставят 10-8 когда видят,что бой близкий , а здесь шанс для апсета. В 5м Махачев уже даже не пытался биться в стойке и бросался в ноги как мог
10-8 в 5ом раунде только мама Порье и ты могли бы поставить
+2
-1
+1
Ответ Born is the King
Ты вообще что чупакабра? Откуда ты вообще вылез дитё?
Чё ты несешь, олень?
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+1
Ответ Born is the King
Больше не смотри ЮФС. Это не твоё
😂😂😂😂 Это говорит мне "эксперт", который думает, что 10-8 могут поставить если раунд близкий и есть ШАНС ДЛЯ АПСЕТА)))))
+1
0
+1
По мне Махачев ни один раунд не уступил. Порье удивил своей защитой от тейкдаунов и выходом с опасных положений, но мог проиграть досрочно уже в первом раунде.
+1
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0
Ответ космонавт на дереве
допустим что судьи опять начудили и отдали 5 раунд Порье, то Махачев всё равно победил бы раздельным решением - 48-47, 48-47, 47-48
Ты не учитывашь , что судьи ставят 10-8 когда видят,что бой близкий , а здесь шанс для апсета. В 5м Махачев уже даже не пытался биться в стойке и бросался в ноги как мог
0
0
0
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Тебе бы никнейм поменять на "born is the clown". Ты сынок этого самого судьи что ли? Просто откуда такая оторванность от реальности?
Ты вообще что чупакабра? Откуда ты вообще вылез дитё?
0
0
0
Ответ космонавт на дереве
10-8 в 5ом раунде только мама Порье и ты могли бы поставить
Больше не смотри ЮФС. Это не твоё
0
0
0
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