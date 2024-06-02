Судейские карточки боя Махачев − Порье: у одного рефери была ничья перед пятым раундом

В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир 302, в главном бою которого победил и защитил титул чемпиона в легком весе.

Махачев в пятом раунде успешно применил удушение Д’Арсе. На судейских карточках к моменту остановки поединка он вел решением большинства судей.

Судьи Эрик Колон и Сол Д’Амато насчитали 39-37 в пользу Ислама. Крис Ли увидел ничью: первый и третий раунд он отдал Махачеву, второй и четвертый − Порье.

Махачев − об удушении Д’Арсе: «Это один из моих любимых приемов»

Махачев поблагодарил Порье: «Дастин − чемпион и легенда этого спорта»