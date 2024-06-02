Махачев − об удушении Д’Арсе: «Это один из моих любимых приемов»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев назвал удушение Д’Арсе одним из любимых приемов.

«Это одна из моих любимых удушек. Не так важно, усталость, или что-то произошло. Я готов к этому приему весь бой», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, задушивший Дастина Порье в пятом раунде.

Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Защита пояса − это не те ощущения. Нужен новый»

Махачев поблагодарил Порье: «Дастин − чемпион и легенда этого спорта»

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой же у него богатый Арсенал приёмов. Названия многих приёмов многие узнают здесь благодаря Исламу 😁
+19
0
+19
Выход на удушку через вариацию гедуевского приема был просто мастерский . Вот именно в таких вещах чувствуются годы тренировок на матах , когда уже после 22 мин тяжелого боя на рефлексах делаешь эти приемы .
+7
0
+7
Навыков много у Ислама,еще один бой и можно перейти в полусредний, пусть и там будет слабее соперников физически
+6
0
+6
Прекрасно исполнено
+2
0
+2
Там Дэйна выдает мемы и чистит пятку Бонзу в интервью. Уже и по Махачеву прошёлся и по всем другим видам бойцовских единоборств
0
0
0
Ответ Born is the King
Там Дэйна выдает мемы и чистит пятку Бонзу в интервью. Уже и по Махачеву прошёлся и по всем другим видам бойцовских единоборств
Что про Ислама говорит?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий