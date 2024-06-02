Махачев − об удушении Д’Арсе: «Это один из моих любимых приемов»

Ислам Махачев назвал удушение Д’Арсе одним из любимых приемов.

«Это одна из моих любимых удушек. Не так важно, усталость, или что-то произошло. Я готов к этому приему весь бой», − сказал чемпион в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, задушивший в пятом раунде.

Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Защита пояса − это не те ощущения. Нужен новый»

Махачев поблагодарил Порье: «Дастин − чемпион и легенда этого спорта»