Махачев − об удушении Д’Арсе: «Это один из моих любимых приемов»
Ислам Махачев назвал удушение Д’Арсе одним из любимых приемов.
«Это одна из моих любимых удушек. Не так важно, усталость, или что-то произошло. Я готов к этому приему весь бой», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, задушивший Дастина Порье в пятом раунде.
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