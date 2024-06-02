Махачев поблагодарил Порье: «Дастин − чемпион и легенда этого спорта»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что Дастин Порье хорошо подготовился к их бою.

«Думаю, Дастин провел отличный кэмп, его тренеры провели хорошую работу. Порье защитился от моих тейкдаунов и заставил меня потрудиться. Он чемпион и легенда этого спорта, спасибо, Дастин», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, задушивший Дастина Порье в пятом раунде.

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6 комментариев
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Дастин и правда молодец, хорошо держался. Но Ислам - монстр, в этой весовой у него конкурентов нет
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Интересно, что не было ни одной ситуации при которой Дастин бы мог накинуть гильотину. Первый бой Дастина за много лет без попытки сделать этот прием и вуаля, силы не потрачены в пустую, как бык держался все 25 минут и даже не дышал особо на интервью
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Порье не надо заканчивать карьеру, он очень хорошо. Из топ5 любому конкуренцию создаст.
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Ответ yymt9ksjrh
Порье не надо заканчивать карьеру, он очень хорошо. Из топ5 любому конкуренцию создаст.
Порье не молодеет, не хочется видеть как его кидают под молодых и вырубают или душат. Или что, смотреть ежегодные бои с Гейджи и Холлоуеем?
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Ответ KillFish
Дастин и правда молодец, хорошо держался. Но Ислам - монстр, в этой весовой у него конкурентов нет
Хотелось бы чтобы он остудил Царукяна)
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Ответ yymt9ksjrh
Порье не надо заканчивать карьеру, он очень хорошо. Из топ5 любому конкуренцию создаст.
Ровно, как Ислам и сказал: если бы не его проблемы с борцами в лице Нурмагомедова, Махачева и Оливейры, именно Дастин был бы чемпионом этой эпохи.
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