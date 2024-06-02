Махачев поблагодарил Порье: «Дастин − чемпион и легенда этого спорта»

Ислам Махачев заявил, что Дастин Порье хорошо подготовился к их бою.

«Думаю, Дастин провел отличный кэмп, его тренеры провели хорошую работу. Порье защитился от моих тейкдаунов и заставил меня потрудиться. Он чемпион и легенда этого спорта, спасибо, Дастин», − сказал чемпион в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, задушивший в пятом раунде.

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