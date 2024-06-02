Бонусы UFC 302: поединок Махачева и Порье признан лучшим

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Кевин Холланд UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 302.

$50 тысяч за лучшее выступление вечера получил полусредневес Кевин Холланд – в главном карде турнира он победил Михала Олексейчука болевым приемом в первом раунде.

Лучшим поединком вечера признан титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде.

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4 комментария
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Очень крутой бой. В стойке, в клинче, тейкдауны, защита от тейкдаунов, выход на болевые, защита от болевых. И кровища. Вот это и есть ММА
+18
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Ожидаемо вполне
+1
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По качеству это лучший бой 24го
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Порье даже с Исламом устроил зрелище, красавчик
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