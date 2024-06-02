Бонусы UFC 302: поединок Махачева и Порье признан лучшим
Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 302.
$50 тысяч за лучшее выступление вечера получил полусредневес Кевин Холланд – в главном карде турнира он победил Михала Олексейчука болевым приемом в первом раунде.
Лучшим поединком вечера признан титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде.
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