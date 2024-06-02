Дюбуа победил Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде. Хорват не смог продолжить бой из-за рассечения

Теги бокс Филип Хргович Даниэль Дюбуа Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 июня в Эр-Рияде на вечере бокса прошел бой в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Филипом Хрговичем за временный пояс IBF.

Дюбуа победил Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде. Угол хорвата отказался от продолжения поединка из-за сильного рассечения на лице.

Отметим, что это первое поражение в профессиональной боксерской карьере Хрговича.

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3 комментария
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Хргович очень слабый боксер, а рекламировали его как соперника Усика не иначе. Абсолютно ничего не показал.
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Кринжевича хватило на пару раундов. Потом даже удары перестал выбрасывать из-за усталости.
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Что хорват что Дюбуа мешки... Хотелось бы посмотреть на джалолова с ними
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