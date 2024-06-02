Дюбуа победил Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде. Хорват не смог продолжить бой из-за рассечения
В ночь на 2 июня в Эр-Рияде на вечере бокса прошел бой в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Филипом Хрговичем за временный пояс IBF.
Дюбуа победил Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде. Угол хорвата отказался от продолжения поединка из-за сильного рассечения на лице.
Отметим, что это первое поражение в профессиональной боксерской карьере Хрговича.
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