Бой Хрговича и Дюбуа будет за временный пояс. Усик остается абсолютным чемпионом мира (журналист Дэн Рафаэл)
Александр Усик сохранит пояс IBF и останется абсолютным чемпионом мира.
По информации Майкла Бенсона, поединок Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, который состоится 1 июля, будет за временный пояс IBF.
Журналист Дэн Рафаэл утверждает, что Александр Усик сохранит неоспоримый титул IBF и останется абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Напомним, что 19 мая Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом в тяжелом дивизионе.