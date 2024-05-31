Бой Хрговича и Дюбуа будет за временный пояс. Усик остается абсолютным чемпионом мира (журналист Дэн Рафаэл)

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Филип Хргович Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Александр Усик сохранит пояс IBF и останется абсолютным чемпионом мира.

По информации Майкла Бенсона, поединок Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, который состоится 1 июля, будет за временный пояс IBF.

Журналист Дэн Рафаэл утверждает, что Александр Усик сохранит неоспоримый титул IBF и останется абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Напомним, что 19 мая Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом в тяжелом дивизионе.

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

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1 комментарий
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И это правильно.. Что хргович что Дюбуа два мешка не заслужили они бой за пояс
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