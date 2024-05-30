Хабиб не планирует секундировать бойцов после поединка Махачева и Порье
Хабиб Нурмагомедов не планирует секундировать бойцов после боя Ислама Махачева.
Напомним, что экс-чемпион UFC в легком весе будет присутствовать в углу Махачева во время титульного поединка с Дастином Порье. Бой состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.
«Хабиб сделал исключение в данном случае. Он в будущем не планирует секундировать бойцов», – сообщили в команде Нурмагомедова.
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