Хабиб поддержал Рюдигера перед финалом ЛЧ: «Удачи, брат»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Антонио Рюдигер Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов поддержал Антонио Рюдигера перед финалом ЛЧ.

«Удачи, брат», – обратился в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов к защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией Дортмунд» начнется в 22:00 по московскому времени.

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15 комментариев
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Такие нынче братья
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+21
Ответ Саша Вжухов
Странно, что не Виню
Там по религиозным причинам братья
+8
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Рюдигер: не брат ты мне....
+4
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Рюдигер: не брат ты мне,
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Брат))))))))))))))) Очень похожи)
+4
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Странно, что не Виню
+1
0
+1
Не знал, что они братья.
+1
0
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"Нэ брад ти минэ..." и далее по тексту ответил человек с истинно арийской фамилией Рюдигер. Но есть нюанс...
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Братюня, блин
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Вперед , Нигга.
Для своих это не расизм !
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Ответ Футбол_это_жизнь
Там по религиозным причинам братья
А это важно!
0
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0
Ответ Den-is
Брат))))))))))))))) Очень похожи)
в Исламе все верующие считаются братьями и сестрами по вере
+2
-2
0
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