Хабиб поддержал Рюдигера перед финалом ЛЧ: «Удачи, брат»

Хабиб Нурмагомедов поддержал Антонио Рюдигера перед финалом ЛЧ.

«Удачи, брат», – обратился в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов к защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией Дортмунд» начнется в 22:00 по московскому времени.

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