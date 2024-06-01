Фьюри записал послание перед боксерским турниром в Эр-Рияде: «Порвите Эдди Хирна и его промоушен»

Тайсон Фьюри сделал обращении в преддверии вечера бокса в Эр-Рияде .

«Тайсон Фьюри здесь! Это настолько важное сообщение, что я сделал его из своей спальни. Фрэнк Уоррен и парни из Queensberry Promotions, сделайте это! Порвите Эдди Хирна и его промоушен. Вперед! Всем удачи!» – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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