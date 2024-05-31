Бой Цзю и Ортиса перенесен из-за рассечения у Тима в бою с Фундорой (журналист Дэн Рафаэл)

Бой Тимофея Цзю и Вирджила Ортиса перенесут из-за травмы у австралийца.

«Согласно моим источникам, Тим Цзю вынужден отказаться от участия в бою с , который должен был состояться 3 августа.

Врач исключил участие в бою из-за сильного рассечения, которое было получено в поединке с Себастьяном Фундорой. Сечка еще не зажила», − написал в соцсетях журналист Дэн Рафаэл.

Тим Цзю выложил фото с отцом: «Какой-то прохожий попросил селфи»

Тим Цзю объявил, что отец будет готовить его к бою с Ортисом: «Пора старику научить юнца новым трюкам»