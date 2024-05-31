Бой Цзю и Ортиса перенесен из-за рассечения у Тима в бою с Фундорой (журналист Дэн Рафаэл)

Теги Тимофей Цзю бокс Вирджил Ортис Тим Цзю - Ортис Бокс/MMA/UFC

Бой Тимофея Цзю и Вирджила Ортиса перенесут из-за травмы у австралийца.

«Согласно моим источникам, Тим Цзю вынужден отказаться от участия в бою с Вирджилом Ортисом, который должен был состояться 3 августа.

Врач исключил участие в бою из-за сильного рассечения, которое было получено в поединке с Себастьяном Фундорой. Сечка еще не зажила», − написал в соцсетях журналист Дэн Рафаэл.

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1 комментарий
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За 2 месяца рассечение 5 сантиметров не зажило? У него сейчас должен остаться слегка заметный розовый шрам на голове.
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