Бой Цзю и Ортиса перенесен из-за рассечения у Тима в бою с Фундорой (журналист Дэн Рафаэл)
Бой Тимофея Цзю и Вирджила Ортиса перенесут из-за травмы у австралийца.
«Согласно моим источникам, Тим Цзю вынужден отказаться от участия в бою с Вирджилом Ортисом, который должен был состояться 3 августа.
Врач исключил участие в бою из-за сильного рассечения, которое было получено в поединке с Себастьяном Фундорой. Сечка еще не зажила», − написал в соцсетях журналист Дэн Рафаэл.
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