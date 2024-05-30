«Мораль, традиции, семейные ценности». Стрикленд рассказал, с чем у него ассоциируется Россия

Шон Стрикленд рассказал, с чем у него ассоциируется Россия.

«Я люблю Россию. Россияне – жесткие люди. Три вещи, которые приходят на ум, когда я думаю о России? Мораль, традиции, семейные ценности.

Россияне – мои любимые спарринг-партнеры, они всегда готовы зарубиться. В России живут хорошие люди», – сказал экс-чемпион в среднем весе .

Богдан Гуськов: «Стрикленд – простой мужик. По менталитету похож на русского»

Тюлюлин поддержал Стрикленда после поражения от дю Плесси: «Россия с тобой»