«Мораль, традиции, семейные ценности». Стрикленд рассказал, с чем у него ассоциируется Россия

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд рассказал, с чем у него ассоциируется Россия.

«Я люблю Россию. Россияне – жесткие люди. Три вещи, которые приходят на ум, когда я думаю о России? Мораль, традиции, семейные ценности.

Россияне – мои любимые спарринг-партнеры, они всегда готовы зарубиться. В России живут хорошие люди», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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13 комментариев
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Ответ Maturmalai
Мораль, традиции и семейные ценности - три вещи, которые приходят в голову при мыслях о президенте-разведенке.
А вы не о президенте думайте, а о людях. Для меня Россия - это простые люди в первую очередь, а не чиновники
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Уважуха, всё в точку👏👏👏
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Ответ Maturmalai
Простые люди в России ничего не решают. А президент и его чиновники - решают. Хочешь не хочешь, а думать о них приходится в первую очередь.
Печально. Я в первую очередь думаю о своей семье, потом о подъезде, затем о дворе. Решаю что-то в рамках этих вещей. А о чиновниках из Кремля даже не думаю. А смысл?
+3
-1
+2
Он в России хоть раз был?
Россия антиморальная и антитралиционная страна.
Даже кавказцы не соблюдают уже свои традиции.
В России в 12-14 лет девушка уже не девственница чаще всего, а это уже психические проблемы в будущем для девушек.
+2
-1
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Гражданство этому товарищу, и квартиру где-нибудь в Иркутске, там ему и мораль и традиции с семейными ценностями с лопаты навалят.
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+1
Ответ Мадина Уйгурова
Любителей западных ценностей это жутко бесит, всяких либералов и т.д., но я надеюсь в России ещё долго будет сохраняться тенденция на традиционные ценности, честность, мораль и душевность.
У меня для тебя плохие новости.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2020 году в России распалось 73% браков, для сравнения в 2018 и 2019 годах распалось 65 % браков.
А еще, согласно обзору ЦБ, мошенники в 2023 году похитили в РФ у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год).

Как видишь, традиционными ценностями и честностью в России даже и не пахнет.
А духовным себя может объявить вообще кто угодно, и хрен это опровергнешь или докажешь.
+3
-2
+1
Любителей западных ценностей это жутко бесит, всяких либералов и т.д., но я надеюсь в России ещё долго будет сохраняться тенденция на традиционные ценности, честность, мораль и душевность.
+4
-4
0
Ответ Мадина Уйгурова
А вы не о президенте думайте, а о людях. Для меня Россия - это простые люди в первую очередь, а не чиновники
Простые люди в России ничего не решают. А президент и его чиновники - решают. Хочешь не хочешь, а думать о них приходится в первую очередь.
+3
-3
0
Ответ Мадина Уйгурова
Печально. Я в первую очередь думаю о своей семье, потом о подъезде, затем о дворе. Решаю что-то в рамках этих вещей. А о чиновниках из Кремля даже не думаю. А смысл?
Комментарий удален модератором
Ответ Maturmalai
Комментарий удален модератором
А ей то чего? Повестки сейчас немножко западнее раздают, массово причем
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Ответ armageddon123456
А ей то чего? Повестки сейчас немножко западнее раздают, массово причем
Уверен, что эта мысль будет согревать тебе душу, когда повестка придет тебе или твоим близким.
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Ответ Мадина Уйгурова
Печально. Я в первую очередь думаю о своей семье, потом о подъезде, затем о дворе. Решаю что-то в рамках этих вещей. А о чиновниках из Кремля даже не думаю. А смысл?
А смысл в том, что они решают, жить или умирать тебе или твоим близким. В том числе, через отправку на фронт. Выученная беспомощность ни до чего хорошего не доводит.
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