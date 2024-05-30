«Мораль, традиции, семейные ценности». Стрикленд рассказал, с чем у него ассоциируется Россия
Шон Стрикленд рассказал, с чем у него ассоциируется Россия.
«Я люблю Россию. Россияне – жесткие люди. Три вещи, которые приходят на ум, когда я думаю о России? Мораль, традиции, семейные ценности.
Россияне – мои любимые спарринг-партнеры, они всегда готовы зарубиться. В России живут хорошие люди», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
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Россия антиморальная и антитралиционная страна.
Даже кавказцы не соблюдают уже свои традиции.
В России в 12-14 лет девушка уже не девственница чаще всего, а это уже психические проблемы в будущем для девушек.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2020 году в России распалось 73% браков, для сравнения в 2018 и 2019 годах распалось 65 % браков.
А еще, согласно обзору ЦБ, мошенники в 2023 году похитили в РФ у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год).
Как видишь, традиционными ценностями и честностью в России даже и не пахнет.
А духовным себя может объявить вообще кто угодно, и хрен это опровергнешь или докажешь.