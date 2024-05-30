Усман отказался драться с Блаховичем: «Этот бой ничего мне не даст»

Теги UFC MMA Ян Блахович Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Камару Усман отказался драться с Яном Блаховичем.

«Я больше не чемпион, Ян тоже утратил титул. Так что этот поединок не имеет абсолютно никакого смысла. Он мне ничего не даст – даже если я выиграю у Блаховича.

Ян, большой тебе респект. Ты большой, сильный и жесткий парень. Но я, пожалуй, откажусь», – сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

Блахович готов драться с Усманом: «Если думаешь, что победишь меня, то вперед. Я буду готов»

Усман считает, что фанаты недооценивают Чимаева: «Из-за нашего боя все говорят, что он плох. Но я − экс-чемпион»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий