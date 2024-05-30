Усман отказался драться с Блаховичем: «Этот бой ничего мне не даст»

Камару Усман отказался драться с Яном Блаховичем.

«Я больше не чемпион, Ян тоже утратил титул. Так что этот поединок не имеет абсолютно никакого смысла. Он мне ничего не даст – даже если я выиграю у .

Ян, большой тебе респект. Ты большой, сильный и жесткий парень. Но я, пожалуй, откажусь», – сказал бывший чемпион в полусреднем весе .

Блахович готов драться с Усманом: «Если думаешь, что победишь меня, то вперед. Я буду готов»

Усман считает, что фанаты недооценивают Чимаева: «Из-за нашего боя все говорят, что он плох. Но я − экс-чемпион»