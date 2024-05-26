Усман заявил, что все еще хочет драться с Блаховичем: «Он полутяжеловес, но при нашей встрече я был больше»
Камару Усман заявил, что хочет драться с Яном Блаховичем.
«Сравните меня с Блаховичем. Все говорили, что он полутяжеловес, но при встрече я был больше него.
Говорю вам, я бы не стал вызывать полутяжеловеса, если бы думал, что не могу победить его.
В начале боя у всех есть сила, так что остается схватить его за ногу и перевести вниз. Именно это я бы сделал, Гловер Тейшейра так сделал», − сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.
Блахович готов драться с Усманом: «Если думаешь, что победишь меня, то вперед. Я буду готов»