Усман заявил, что все еще хочет драться с Блаховичем: «Он полутяжеловес, но при нашей встрече я был больше»

Камару Усман заявил, что хочет драться с Яном Блаховичем.

«Сравните меня с . Все говорили, что он полутяжеловес, но при встрече я был больше него.

Говорю вам, я бы не стал вызывать полутяжеловеса, если бы думал, что не могу победить его.

В начале боя у всех есть сила, так что остается схватить его за ногу и перевести вниз. Именно это я бы сделал, Гловер Тейшейра так сделал», − сказал бывший чемпион в полусреднем весе .

Блахович готов драться с Усманом: «Если думаешь, что победишь меня, то вперед. Я буду готов»