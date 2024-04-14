Вартанян заявил, что не перешел в UFC из-за антимонопольного иска: «Им запретили подписывать бойцов без назначенного боя»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян ACA Наше Дело Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян назвал причину, почему его переход в UFC не состоялся.

«После моего боя с Исмагуловым встречались с Хантером Кэмпбеллом, с Шоном Шелби. Из-за антимонопольного иска они никого не подписывают.

Из-за него они и меня не могут подписать. Потому что одно из условий антимонопольного иска было… они подписывали бойцов без предоставления боев.

И таким образом боец терял конкурентоспособность, потому что организация могла этим пользоваться.

Это было одним из условий антимонопольного иска − подписывать бойцов, когда у тех уже будут конкретные соперники.

Майкла Пейджа они подписали только когда дали ему соперника. И меня подпишут, только когда дадут соперника.

Если кто-то травмируется, я скажу − «да, я вылетаю». Если же до лета я не подпишусь, продолжу выступления или в АСА, или в «Нашем Деле», − сказал бывший легковес ACA Эдуард Вартанян.

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