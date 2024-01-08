Вартанян объяснил провал переговоров с UFC: «Человеческий фактор в лице Шона Шелби»

Теги UFC Дана Уайт MMA Мэнни Гамбарян Эдуард Вартанян Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян заявил, что не перешел в UFC из-за Шона Шелби.

«Почему не подписался в UFC? Человеческий фактор в виде Шона Шелби. Он единственный матчмейкер до 77 кг. Я общался и с Даной Уайтом. Мэнни Гамбарян ему звонил Уайту, а Дана потом при встрече мне сказал: «Мэнни за тебя говорил».

Но в конечном счете все упирается в Шона Шелби. Трудно сказать, почему он не захотел меня подписать. Кажется, есть определенный ментальный момент. Тут большинству пофиг, что творится за территорией США.

Простым американцам все равно: им кажется, что они самые большие и великие. Это касается и UFC в том числе. Тут не имеет значения, какие регалии были за пределами США.

Шелби уже устал за меня слышать, если честно. Ему столько людей написало. Шон сказал, что подпишет меня либо в апреле, либо если кого-то уволят, либо на замену. На замене я сейчас в трех весовых категориях – в 84 кг, 77 кг, и 70 кг. Это три варианта, как я могу попасть в UFC», – сказал бывший боец ACA Эдуард Вартанян.

Вартанян назвал Багова самым физически сильным легковесом мира: «Али превосходит в этом Хабиба»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
84 это убийство, даже 77 риск высок
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий