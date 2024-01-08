Вартанян объяснил провал переговоров с UFC: «Человеческий фактор в лице Шона Шелби»

Эдуард Вартанян заявил, что не перешел в UFC из-за Шона Шелби.

«Почему не подписался в UFC? Человеческий фактор в виде Шона Шелби. Он единственный матчмейкер до 77 кг. Я общался и с . Мэнни Гамбарян ему звонил Уайту, а Дана потом при встрече мне сказал: «Мэнни за тебя говорил».

Но в конечном счете все упирается в Шона Шелби. Трудно сказать, почему он не захотел меня подписать. Кажется, есть определенный ментальный момент. Тут большинству пофиг, что творится за территорией США.

Простым американцам все равно: им кажется, что они самые большие и великие. Это касается и UFC в том числе. Тут не имеет значения, какие регалии были за пределами США.

Шелби уже устал за меня слышать, если честно. Ему столько людей написало. Шон сказал, что подпишет меня либо в апреле, либо если кого-то уволят, либо на замену. На замене я сейчас в трех весовых категориях – в 84 кг, 77 кг, и 70 кг. Это три варианта, как я могу попасть в », – сказал бывший боец ACA Эдуард Вартанян.

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