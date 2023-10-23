Менеджер Махачева: «У Ислама есть желание подраться за пояс в полусреднем весе»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Менеджер Ислама Махачева рассказал о ближайших карьерных планах бойца.

Ислам Махачев сказал, что готов драться за титул в полусреднем весе. Президент UFC Дана Уайт на пресс‑конференции прокомментировал его слова, сказав, что «у него нет идей на этот счет». Как вы думаете, почему он так ответил?

Дана Уайт мастер своего дела и, если он отвечает так, значит у него что‑то задумано, значит он что‑то готовит. Нам надо поговорить, мы еще ни с кем из руководства UFC не разговаривали. Думаю, что на ближайшей неделе будет понятно, куда мы двигаемся и что делать дальше. Если вы спрашиваете о планах Ислама, у него есть желание подраться за пояс в полусредней весовой, но он будет не против и защитить пояс в бою с первым претендентом.

– Сложно будет получить титульный бой в категории до 77 кг?

– Для Ислама сейчас ничего сложного нет. Когда у тебя такой чемпион, который доминирует, заканчивает досрочно все бои с претендентами, то все двери открываются, – сказал менеджер Ризван Магомедов.

С кем дальше драться Исламу Махачеву?

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3 комментария

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OldCityFan
У болельщиков есть желание на это посмотреть, бой с Ковингтоном был бы шикарен
+6
0
+6
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Politruk
Бой ни с Оливейра, ни Гейджи для болельщиков рядом не стоял с борьбой за второй пояс. Да и сам Ислам об этом в интервью говорил.
0
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