Менеджер Махачева: «У Ислама есть желание подраться за пояс в полусреднем весе»

Менеджер Ислама Махачева рассказал о ближайших карьерных планах бойца.

– Ислам Махачев сказал, что готов драться за титул в полусреднем весе. Президент UFC Дана Уайт на пресс‑конференции прокомментировал его слова, сказав, что «у него нет идей на этот счет». Как вы думаете, почему он так ответил?

– Дана Уайт мастер своего дела и, если он отвечает так, значит у него что‑то задумано, значит он что‑то готовит. Нам надо поговорить, мы еще ни с кем из руководства UFC не разговаривали. Думаю, что на ближайшей неделе будет понятно, куда мы двигаемся и что делать дальше. Если вы спрашиваете о планах Ислама, у него есть желание подраться за пояс в полусредней весовой, но он будет не против и защитить пояс в бою с первым претендентом.

– Сложно будет получить титульный бой в категории до 77 кг?

– Для Ислама сейчас ничего сложного нет. Когда у тебя такой чемпион, который доминирует, заканчивает досрочно все бои с претендентами, то все двери открываются, – сказал менеджер Ризван Магомедов.

С кем дальше драться Исламу Махачеву?

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