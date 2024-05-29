Ник Диаз подерется с Висенте Луке на турнире UFC в Абу-Даби

Ник Диаз и Висенте Луке подерутся в ОАЭ.

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок станет соглавным событием турнира UFC on ABC 7, который возглавит бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена.

Диаз в последний раз дрался в 2021 году, проиграв техническим нокаутом Робби Лоулеру. До этого в последний раз Ник дрался в 2015 году против Андерсона Сильвы. Последний раз Диаз побеждал в 2011 году.

Висенте Люке дрался в марте-2024 на UFC 299, где его нокаутировал Хоакин Бакли.

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