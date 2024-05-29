Бивол − о бое Усика и Фьюри: «Я не удивлен победе Александра»

Дмитрий Бивол высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

«Я не смотрел весь бой, потому что не хотел тратить энергию на это. Возможно, после своего боя посмотрю. Я ожидал, что победит, и он сделал это. Меня это не удивило», − сказал чемпион WBA в полутяжелом весе .

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