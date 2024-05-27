Волкановски считает, что Махачев победит Порье удушающим или болевым приемом

Александр Волкановски сделал прогноз на главные поединки турнира UFC 302.

Экс-чемпион UFC поставил на победу Кевина Холланда (25-11) в бою с Михалом Олексейчуком (19-7).

Шон Стрикленд (28-6) победит судейским решением Пауло Косту (14-3), а Ислам Махачев (25-1), по мнению Волкановски, досрочно завершит бой с Дастином Порье (30-8) удушающим или болевым приемом.

Напомним, турнир UFC 302 состоится в ночь на 2 июня в Ньюарке (США).

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