IBF обязала Канело провести защиту титула против Скалла

Стал известен следующий соперник Сауля Альвареса.

Международная боксерская федерация ( ) обязала мексиканца провести титульную защиту против Уильяма Скалла. У сторон есть 28 дней, чтобы согласовать условия контракта.

(61-2-2) в последний раз дрался в мае, когда победил Хайме Мунгуйю единогласным решением судей.

Скалл (22-0) в мае выиграл у Шона Хемфила.

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