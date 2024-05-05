Канело − о следующем бое: «Пока я хочу насладиться временем с семьей»

Теги суперсредний вес Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес заявил, что не знает, когда проведет следующий бой.

«Следующий бой? Пока не знаю. Хочу отдохнуть, насладиться временем с семьей. Но если мне предложат деньги, то могу подраться прямо сейчас.

Мне все равно, с кем. Я дрался со всеми, с кем, по мнению людей, я не собирался драться. Так что сейчас буду делать то, что хочу. Я мексиканец», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.

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