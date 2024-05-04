Канело не планирует в ближайшее время завершать карьеру: «У меня еще много времени в боксе. Чувствую себя молодым»

Сауль Альварес не планирует уходить из бокса.

«У меня еще много времени в боксе. Чувствую, что я в расцвете сил.

«Молодой, свежий, богатый и красивый» – как говорит Флойд Мейвезер», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Напомним, в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе (США) Канело будет защищать титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе в поединке с Хайме Мунгуйей.

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