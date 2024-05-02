Представлен официальный постер UFC 302. В главном событии турнира Махачев подерется с Порье

UFC опубликовал официальный постер 302-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь на 2 июня в Нюарке, штат Нью-Джерси.

В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между и .

В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона и .

Порье допустил, что может завершить карьеру после поединка с Махачевым: «Бои бесследно не проходят»

Порье готовится к бою с Махачевым вместе с Гамротом: «Приятно работать с таким парнем в лагере»