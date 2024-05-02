Представлен официальный постер UFC 302. В главном событии турнира Махачев подерется с Порье
UFC опубликовал официальный постер 302-го номерного турнира.
Ивент состоится в ночь на 2 июня в Нюарке, штат Нью-Джерси.
В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.
В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона Шон Стрикленд и Пауло Коста.
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