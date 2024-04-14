Шон Стрикленд и Пауло Коста подерутся на UFC 302

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Шон Стрикленд UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд и Пауло Коста проведут поединок на UFC 302.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Пятираундовый поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Пауло Костой пройдет в ночь на 2 июня на UFC 302, который состоится в Нюарке (Нью-Джерси).

Коста и Стрикленд проиграли последние бои. Пауло – единогласным решением судей Роберту Уиттакеру на UFC 298, а Стрикленд – раздельным решением Дрикусу дю Плесси на UFC 297.

Стрикленд принял бой с Костой: «Пауло, твое желание исполнено. Да прольется кровь»

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1 комментарий
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Ну тут хоть интрига есть, в отличие от мейн-ивента
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