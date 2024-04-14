Шон Стрикленд и Пауло Коста подерутся на UFC 302
Шон Стрикленд и Пауло Коста проведут поединок на UFC 302.
Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Пятираундовый поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Пауло Костой пройдет в ночь на 2 июня на UFC 302, который состоится в Нюарке (Нью-Джерси).
Коста и Стрикленд проиграли последние бои. Пауло – единогласным решением судей Роберту Уиттакеру на UFC 298, а Стрикленд – раздельным решением Дрикусу дю Плесси на UFC 297.
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