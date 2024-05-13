Уайлдер – о возвращении Тайсона: «Это плохо. Он слишком стар и легко может получить травму. Всем плевать на его здоровье»

Теги Майк Тайсон Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер считает, что Тайсона нельзя было допускать к бою с Полом.

«Думаю, это плохо, что комиссия лицензировала бой Майка Тайсона, потому что он не был активен в течение 20 лет. Именно так люди и получают травмы.

Есть много примеров, когда боксеры оказывались в коме. Это легко может случиться. Он слишком стар для этого. В конце концов всем наплевать на Майка. Я не думаю, что кого-то волнует его здоровье», – признался экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

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