Анатолий Малыхин: «Следующий бой будет тяжелым. Сейчас обсуждаем дату»

Теги MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин готовится к следующему поединку в тяжелом весе.

«Следующий бой? Он точно будет тяжелый. Сейчас решается вопрос по дате, но пока мой менеджер Анита Малыхина говорит, чтобы я держал рот на замке.

Сейчас выступлю в тяжах, а потом в 93 кг. Я готов драться в любом весе. Для меня это не проблема. Мне понравилось, как я выглядел в 93 кг. У меня столько фоток с тем весом, даже пресс был виден. Не смог его удержать. Сейчас уже вешу 115 кг», – признался чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

Малыхин сказал, в чем превосходит Аспиналла: «Моя борьба сильнее, еще чуточку быстрее на руках»

Малыхин заявил, что хочет драться в ONE FC до конца карьеры: «Вы бы ушли от босса, который вас взял с улицы на работу? Вот и я не уйду»

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1 комментарий
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Малыхин "моя борьба немного сильнее Аспиналла,и чуть быстрее руки".Если бой тяжелый,неужели Анита Малыхина с французом договорилась?))
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