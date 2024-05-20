Малыхин – о ценах на Алтае: «Примерно как в Таиланде. Поел в столовой – принесли чек на 6 тысяч. Думал, нулем ошиблись»

Теги MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин сравнил цены на Алтае с Таиландом.

«Когда мы только приехали с женой в Таиланд и у нас не было возможностей, мы жили на 150 тысяч рублей. Мы платили за тренировки и кушали вместе, снимали байк. Сейчас я живу на совершенно другую сумму. И понятно, что, приезжая на Алтай, я еду в пантовые ванны, восстанавливаюсь и живу в хорошем отеле.

Цены примерно одинаковые. На Алтае тоже недешево. В тот раз мы съездили, я был удивлен. Мы зашли в столовую, взяли котлеток, лапши, хлебушка, сало. Мне чек приносят на 6 тысяч рублей. Я смотрю на официантку, думаю, может она нулем ошиблась. Пантовая ванна – 2500 рублей на человека. 10 процедур надо сделать –  25 тысяч на одного получается. Вдвоем – 50 тысяч. На жилье цены «хорошие», скажем так», – признался чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

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7 комментариев
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Ответ DrDro
Где он нашёл столовую с котлетами, лапшой и салом за шесть тысяч?
На Алтае
+5
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Ничего,не понял ,что он написал..Я долго жил в Таи... Согласен,на 150 т.на двоих если сильно не гулять можно жить весьма неплохо..Но если он на Алтае за хлебушек с салом заплатил 6000 рублей,то в Таи можно одни лобстеры с утра до вечера жрать.А дешево отлично поесть на улице стоило 50-100 бат..Ну это сейчас чуть дороже а тройку лет назад 100-200 рублей
+4
0
+4
Где он нашёл столовую с котлетами, лапшой и салом за шесть тысяч?
+2
0
+2
Незнаю….может котлеты были из Пегаса…..чет он загнул….в жизни не поверю…я понимаю если в аэропорту он поел
+1
0
+1
Он в каждом интервью хвастается , что у него всё хорошо с финансами. Это хорошо, сам заработал. Но зачем так понтоваться и нагло врать? Это какая столовая за 6 тыс котлета продают? Я бы ещё задумался если бы он говорил про Москву
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Из чего ж это был чаёк? Какую траву туда заварили и каким порошком разбавили?
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Он Мерабу отдал деньги или нет? Новость заглохла как то
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