Малыхин – о ценах на Алтае: «Примерно как в Таиланде. Поел в столовой – принесли чек на 6 тысяч. Думал, нулем ошиблись»

Анатолий Малыхин сравнил цены на Алтае с Таиландом.

«Когда мы только приехали с женой в Таиланд и у нас не было возможностей, мы жили на 150 тысяч рублей. Мы платили за тренировки и кушали вместе, снимали байк. Сейчас я живу на совершенно другую сумму. И понятно, что, приезжая на Алтай, я еду в пантовые ванны, восстанавливаюсь и живу в хорошем отеле.

Цены примерно одинаковые. На Алтае тоже недешево. В тот раз мы съездили, я был удивлен. Мы зашли в столовую, взяли котлеток, лапши, хлебушка, сало. Мне чек приносят на 6 тысяч рублей. Я смотрю на официантку, думаю, может она нулем ошиблась. Пантовая ванна – 2500 рублей на человека. 10 процедур надо сделать – 25 тысяч на одного получается. Вдвоем – 50 тысяч. На жилье цены «хорошие», скажем так», – признался чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

Малыхин – о Коноре: «Он может выйти на бой после бутылки виски – и люди все равно купят билеты»

Анатолий Малыхин: «Своими соперниками из UFC без учета наших считаю Джонса и Аспиналла. Остальные даже раунда не продержатся»