Турки Аль эш-Шейх анонсировал бой Уайлдера и Андерсона 4 августа: 2 июня Деонтей подерется с Чжаном Чжилеем

В Саудовской Аравии анонсировали бой Деонтея Уайлдера и Джареда Андерсона.

«Талантливый Джаред Андерсон теперь с нами. 3 августа на турнире Riyadh Season в Лос-Анджелесе он подерется с , если тот будет готов после боя с , который пройдет 2 июня.

Всегда считал, что бокс достигнет пика, когда появятся молодые американские тяжеловесы вроде Андерсона. Я верю в его талант и большое будущее», − написал в соцсетях Турки Аль эш-Шейх.

Джаред Андерсон − 24-летний тяжеловес с рекордом 17-0.

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