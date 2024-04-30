Турки Аль эш-Шейх анонсировал бой Уайлдера и Андерсона 4 августа: 2 июня Деонтей подерется с Чжаном Чжилеем
В Саудовской Аравии анонсировали бой Деонтея Уайлдера и Джареда Андерсона.
«Талантливый Джаред Андерсон теперь с нами. 3 августа на турнире Riyadh Season в Лос-Анджелесе он подерется с Деонтеем Уайлдером, если тот будет готов после боя с Чжаном Чжилеем, который пройдет 2 июня.
Всегда считал, что бокс достигнет пика, когда появятся молодые американские тяжеловесы вроде Андерсона. Я верю в его талант и большое будущее», − написал в соцсетях Турки Аль эш-Шейх.
Джаред Андерсон − 24-летний тяжеловес с рекордом 17-0.
Деонтей Уайлдер: «Когда я уничтожу Чжилея, снова окажусь на вершине»