Нурлан Сабуров − о бое Бивола и Бетербиева: «Это интереснее, чем Усик − Фьюри. Техника против силы»

Комик Нурлан Сабуров назвал главным в 2024 году бой Дмитрия Бивола и Артура Бетерибева.

«Бивол − Бетербиев − самый интересный бой года, даже и не так интересны. У Артура любой удар опасный, даже джебы. Если он донесет на 100%, то Бивол может упасть.

Но у ноги очень хорошие, он постоянно двигается − с Канело это показал. Хотя Артуру 39, но как он молодо выглядит, сколько у него физики. Вы видели его тренировки? Он как будто на кистях в зал заходит. Эти тренировки рук − советская история: кисти, ладони, пальцы, кулаки. Но Артур делает это уже на каком-то другом уровне.

Сила у него мощная, скорость. Если он донесет несколько ударов, то Дима… Бой Бивола и Бетербиева − два стиля. Техника против силы. Вот они оба окажутся в ринге, и насколько выигрышными окажутся их стили.

Но вполне возможно, что и Бивол может нанести удар: левый сбоку на отходе вполне себе… Плюс он серийный, скорость, ноги хорошие. Это очень интересный бой», − сказал стэндап-комик Нурлан Сабуров.

Тренер – о травме Бетербиева: «Все не так серьезно. Артур может подраться до конца года»

В Саудовской Аравии надеются организовать бой Бивол – Бетербиев в октябре или декабре