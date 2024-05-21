Нурлан Сабуров − о бое Бивола и Бетербиева: «Это интереснее, чем Усик − Фьюри. Техника против силы»

Теги Артур Бетербиев Александр Усик Тайсон Фьюри Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Комик Нурлан Сабуров назвал главным в 2024 году бой Дмитрия Бивола и Артура Бетерибева.

«Бивол − Бетербиев − самый интересный бой года, даже Фьюри и Усик не так интересны. У Артура любой удар опасный, даже джебы. Если он донесет на 100%, то Бивол может упасть.

Но у Дмитрия ноги очень хорошие, он постоянно двигается − с Канело это показал. Хотя Артуру 39, но как он молодо выглядит, сколько у него физики. Вы видели его тренировки? Он как будто на кистях в зал заходит. Эти тренировки рук − советская история: кисти, ладони, пальцы, кулаки. Но Артур делает это уже на каком-то другом уровне.

Сила у него мощная, скорость. Если он донесет несколько ударов, то Дима… Бой Бивола и Бетербиева − два стиля. Техника против силы. Вот они оба окажутся в ринге, и насколько выигрышными окажутся их стили.

Но вполне возможно, что и Бивол может нанести удар: левый сбоку на отходе вполне себе… Плюс он серийный, скорость, ноги хорошие. Это очень интересный бой», − сказал стэндап-комик Нурлан Сабуров.

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8 комментариев
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Масштаб поединка Усика с Фьюри, превосходит любые другие бои. Поэтому, как бы хорош поединок не был, вряд ли он будет более интересным
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Смешно пошутил 😁
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ну типа импортозамещение 🤔
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Когда уже назначат этот долгожданный бой ???
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Ну не знаю, Усик с Фьюри такой концерт выдали что их бой очень долго ни кто не переплюнет, если только реванш
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Ответ Фрэнк Канистра
На самом деле, для истинных любителей бокса - 100 процентов бой Бивол - Бетербиев интереснее. Это будет действительно столкновение 2х стилей. Чистый бокс во всей его красе, два великолепных атлета (которые даже внешне похоже на атлетов, а не на мешки с непонятной субстанцией(Фьюри, привет!), высочайшая техника, без обнимашек, без кривых нелепых колхозных ударов и в высоком темпе все 12 раундов (если они будут). Понятно, что уровень хайпа у Фьюри Усик запредельный, фан-база огромная, гонорары бешенные и это исторически так сложилось, что супертяжи - это вершина. Но бокс будет лучше в бою БТР - Бивол - это для гурманов зрелище будет. А Фьюри Усик - это фаст фуд.
Даже не смешно, Усик боксировал на ЧМ с Бетером, но не стал гонять вес и пошёл в крузера, что мешало чечену это сделать, страх проиграть, потому что там бьют намного сильнее и парни побольше, Ус зашел) в крузера и там всех побил. Потом пошёл в супер тяжи и там стал Абсолютом, чего стоит 2 боя с Джошуа, который и бьёт в 5 раз сильнее бетерара и техника и тд. Как вообще их можно сравнивать? Это как лига чемпионов и чемпионат России по футболу.
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-2
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