WBO обязала Бетербиева предоставить доказательства травмы: «Невыполнение приказа приведет к лишению всех прав»

WBO обязала Артура Бетербиева предоставить доказательства травмы.

Напомним, что Бетербиев снялся с поединка против из-за разрыв мениска. Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе планировался на 1 июня.

«В течение следующих 10 дней должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы, результаты исследования, прогноз восстановления и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям.

Невыполнение данного приказа приведет к тому, что Бетербиева лишат всех прав, закрепленных в соглашении. Комитет будет действовать в соответствии с регламентом проведения розыгрыша титула », – говорится в заявлении Всемирной боксерской организации.

Чемпионский бой Бивола и Бетербиева сорван. Что дальше?

Бетербиев – о переносе боя с Биволом: «Врачи настояли. Бой обязательно состоится, но чуть позже»