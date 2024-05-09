WBO обязала Бетербиева предоставить доказательства травмы: «Невыполнение приказа приведет к лишению всех прав»

Теги WBO Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

WBO обязала Артура Бетербиева предоставить доказательства травмы.

Напомним, что Бетербиев снялся с поединка против Дмитрия Бивола из-за разрыв мениска. Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе планировался на 1 июня.

«В течение следующих 10 дней Бетербиев должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы, результаты исследования, прогноз восстановления и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям.

Невыполнение данного приказа приведет к тому, что Бетербиева лишат всех прав, закрепленных в соглашении. Комитет будет действовать в соответствии с регламентом проведения розыгрыша титула WBO», – говорится в заявлении Всемирной боксерской организации.

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3 комментария
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После драбадана не успевает восстановиться, вот и придумал отмазку
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Интересно......с чего это, вдруг, публично так объявили о таком? Неужели есть основания
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+5
Пусть свяжется с Глушаковым, ереванскую травму которого смогли диагностировать только в подмосковном заведении, расположенном недалеко от его же подмосковного дома☝️
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