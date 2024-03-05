Хабиб Нурмагомедов: «Пару недель назад старший сын спросил меня: «Папа, ты умеешь драться, как Ислам Махачев?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов рассказал об интересе его сына к боям.

«Сын стал задавать мне много вопросов: «Что насчет этого и этого?» Ведь когда я закончил с боями, ему было всего три года, он ничего не понимал.

Пару недель назад он спросил меня: «Папа, ты можешь драться, как Ислам Махачев?» Я ему ответил: «Почему ты спрашиваешь?» Он сказал: «Потому что я никогда не видел, как ты дерешься».

И я такой: «Ладно, это хороший вопрос». А потом сказал ему, что он был совсем ребенком, когда я дрался.

Но теперь сын просит показать ему мои бои. И теперь я не знаю, что с ним делать. Не хочу, чтобы он шел в профессиональные бойцы. Но если сын захочет, то это его выбор», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб заявил, что не завершил карьеру тренера: «Я продолжаю учить братьев борьбе»

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

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13 комментариев
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не хочет показывать, потому что сын просил показать бой, а не ползания по октагону?
+52
-23
+29
Ответ Вадим Полищук
не хочет показывать, потому что сын просил показать бой, а не ползания по октагону?
Для кого как! Можно же и сказать, что он в бараний рог закручивал тех, кого ты бойцами называешь.
+27
-2
+25
Плакала половина автобуса
+11
-1
+10
вот именно это драки.а не спорт
+2
0
+2
Ответ lightrip
Кто о чем, а эти о драках
А ты пришел или пришла послушать про оперную музыку?
+2
0
+2
Кто о чем, а эти о драках
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Сказки дядюшки Хабибуса
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Хабиба безызвестные бразилы не роняли..
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Старший сын, что в вакууме живет? Знает кто такой Махачев и как он дерется, но не знает про своего отца как про бойца и как он просил, чтобы его номер один поставили вне зависимости от веса
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очень содержательный диалог, достойно целой новости на спорце 🤣
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Ответ Вадим Полищук
не хочет показывать, потому что сын просил показать бой, а не ползания по октагону?
Кстати есть известная цитата «Рожденный ползать летать не может». А ведь прозвище Хабиба - Орел.
+1
-1
0
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