Хабиб Нурмагомедов: «Пару недель назад старший сын спросил меня: «Папа, ты умеешь драться, как Ислам Махачев?»

Хабиб Нурмагомедов рассказал об интересе его сына к боям.

«Сын стал задавать мне много вопросов: «Что насчет этого и этого?» Ведь когда я закончил с боями, ему было всего три года, он ничего не понимал.

Пару недель назад он спросил меня: «Папа, ты можешь драться, как ?» Я ему ответил: «Почему ты спрашиваешь?» Он сказал: «Потому что я никогда не видел, как ты дерешься».

И я такой: «Ладно, это хороший вопрос». А потом сказал ему, что он был совсем ребенком, когда я дрался.

Но теперь сын просит показать ему мои бои. И теперь я не знаю, что с ним делать. Не хочу, чтобы он шел в профессиональные бойцы. Но если сын захочет, то это его выбор», − сказал бывший чемпион в легком весе .

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Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?