Махачев − о Порье: «Одна из легенд нашего спорта и будущий член Зала славы»
Ислам Махачев назвал Дастина Порье экзаменом для любого легковеса.
«Дастин − одна из легенд нашего спорта, сто процентов попадет в Зал славы UFC, он прошел через много боев, дрался за титул несколько раз. Этот парень всегда будет экзаменом для всех», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье.
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