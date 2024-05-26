Махачев − о Порье: «Одна из легенд нашего спорта и будущий член Зала славы»

Ислам Махачев назвал Дастина Порье экзаменом для любого легковеса.

«Дастин − одна из легенд нашего спорта, сто процентов попадет в Зал славы UFC, он прошел через много боев, дрался за титул несколько раз. Этот парень всегда будет экзаменом для всех», − сказал чемпион UFC в легком весе , который в ночь на 2 июня подерется с .

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