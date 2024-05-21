Махачев заявил, что не думает об отставке: «У меня есть кое-какие дела: хочу взять второй пояс»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что не хочет завершать карьеру, пока не станет двойным чемпионом UFC.

«Отставка? Нет, я не думаю об этом, потому что у меня есть кое-какие дела. Хочу взять второй пояс и защитить титул в легком весе.

Я все еще чувствую себя хорошо. Когда пойму, что уступаю кому-то, что уже не тот, то подумаю об этом. Но пока я молод, все еще голоден, все еще хочу быть №1», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, который в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье на UFC 302.

Хабиб присоединился к лагерю Махачева: «14 дней до боя»

Махачев − о тренировках с Хабибом: «Он знает только один метод − пахать. Пять раундов в клетке, три раунда на матах и 10 раундов борьбы»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
на десерт Конор в среднем и все четко будет)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий