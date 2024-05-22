Том Аспиналл: «Смирился, что не подерусь с Джонсом»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что больше не думает о поединке с Джоном Джонсом.

«Смирился, что уже не подерусь с ним. Мой следующий соперник – Кертис Блейдс. Это тяжелый поединок, поэтому все остальное меня не волнует. Сейчас я сфокусирован на подготовке к Блейдсу.

Если я выиграю этот бой, то стану главным претендентом на титул. И я буду ждать, если это потребуется», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Джонс − о бое Аспиналла и Блейдса: «У Кертиса и Тома ноль поясов на двоих, а у меня со Стипе − 20. Факты»

Джонс объяснил, почему хочет драться с Миочичем, а не Аспиналлом: «Я говорил, что могу уйти после боя со Стипе еще до чемпионства Тома»

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