Аспиналл − о бое с Блейдсом: «Я лучший в мире, но не непобедимый: один удар Кертиса, и меня придется будить»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кертис Блейдс Том Аспиналл UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что считает себя лучшим тяжеловесом в мире.

«Очевидно, у нас есть незаконченные дела. Считаю Кертиса самым сложным соперником для меня в плане стиля.

Не хочу звучать неуважительно, но бой с Кертисом мне не очень выгоден, потому что Блейдс не самый популярный боец.

Парни, с которыми ты хочешь драться − это медийные и удобные в стилистическом плане бойцы. Кертис не один из них.

Он может победить меня, ведь это тяжелый вес. Я хорош и считаю себя лучшим в мире, но делает ли это меня непобедимым? Нет.

Это ММА и тяжелый вес. Один удар Кертиса, и рефери придется будить меня. Вот как это работает. Но я готов поставить все на карту», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл, который 27 июля будет защищать пояс в бою с Кертисом Блейдсом.

Напомним, что бойцы встречались в октагоне в 2022 году, тогда Аспиналл порвал связки колена на первой минуте боя и проиграл техническим нокаутом.

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1 комментарий
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Давненько в ЮФС таких адекватышей не было. За Аспинала тут однозначно
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