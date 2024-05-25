Стерлинг – Евлоеву: «Подпиши контракт, когда его пришлют, чтобы я мог получить титульный бой»

Стерлинг намекнул, что после победы над Евлоевым рассчитывает подраться за титул.

«Подпиши контракт, когда его пришлют, чтобы я мог получить титульный бой», – обратился в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг к Мовсара Евлоеву.

Стерлинг принял вызов Евлоева: «Хочу получить награду за голову Мовсара»

Менеджер Евлоева: «UFC заинтересован в поединке Мовсара со Стерлингом. Мы готовы в июле-августе – все зависит от Алджамейна»