Стерлинг – Евлоеву: «Подпиши контракт, когда его пришлют, чтобы я мог получить титульный бой»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Стерлинг намекнул, что после победы над Евлоевым рассчитывает подраться за титул.

«Подпиши контракт, когда его пришлют, чтобы я мог получить титульный бой», – обратился в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг к Мовсара Евлоеву.

Стерлинг принял вызов Евлоева: «Хочу получить награду за голову Мовсара»

Менеджер Евлоева: «UFC заинтересован в поединке Мовсара со Стерлингом. Мы готовы в июле-августе – все зависит от Алджамейна»

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Отличный бой, для обоих
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