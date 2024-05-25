Менеджер Евлоева: «UFC заинтересован в поединке Мовсара со Стерлингом. Мы готовы в июле-августе – все зависит от Алджамейна»
Менеджер Евлоева подтвердил возможность поединка бойца с Алджамейном Стерлингом.
«Бой Евлоева и Стерлинга очень реален. UFC заинтересован в этом поединке. Дата боя упирается в готовность Стерлинга, который залечивал травмы. Мовсар уже готов с ним выступить в июле или августе. Как только утвердят дату, будет анонс», – заявил Саят Абдрахманов.
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