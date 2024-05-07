Евлоев – о гонорарах в UFC: «Ни в чем себе не отказываю»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев рассказал о гонорарах в UFC.

«Сколько процентов от гонорара получаю? Налоги иногда бывают – зависит от того, где ты подрался. В Торонто пришлось заплатить налог. Зал, менеджер. Если так подумать, то не такой большой процент [отдаю]. Когда уже заранее знаешь, что должен отдать [часть гонорара], то не считаешь это за свои деньги.

Да, получаю где-то 70% от гонорара. Если не считать того, что я трачу в тренировочном процессе. У меня самые большие деньги уходят на то, чтобы просто готовиться к боям. И жить в Америке, потому что иногда хочется себя побаловать, пошопиться.

В дорогих ресторанах покушать, друзей позвать, на дорогой тачке покататься. Это все стоит денег. Я привык ни в чем себе не отказывать, потому что сейчас проходит самый интересный период в жизни», – сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

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