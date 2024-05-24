Стерлинг принял вызов Евлоева: «Хочу получить награду за голову Мовсара»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг принял вызов Мовсара Евлоева.

«Если вы видели Мовсара, сообщите ему, что я хочу получить награду за его голову. Давайте сделаем это в сентябре», – написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Стерлинг (24-4) в апреле победил Келвина Каттара единогласным решением судей. Для Алджамейна этот поединок стал дебютным в полулегкой весовой категории.

Евлоев (18-0) в последний раз дрался в январе, когда выиграл у Арнольда Аллена судейским решением. Он идет на серии из восьми побед в промоушене.

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2 комментария
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Если это правда то респект Стерлингу. Топы дивизиона не хотят драться с Мовсаром. Увидем у кого больше одеяло))
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+7
Этой поспорит с поединком Эдвардс-Белал по суперзрелищности)
+3
0
+3
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