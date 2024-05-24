Стерлинг принял вызов Евлоева: «Хочу получить награду за голову Мовсара»

Алджамейн Стерлинг принял вызов Мовсара Евлоева.

«Если вы видели Мовсара, сообщите ему, что я хочу получить награду за его голову. Давайте сделаем это в сентябре», – написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легчайшем весе .

Стерлинг (24-4) в апреле победил единогласным решением судей. Для Алджамейна этот поединок стал дебютным в полулегкой весовой категории.

Евлоев (18-0) в последний раз дрался в январе, когда выиграл у судейским решением. Он идет на серии из восьми побед в промоушене.

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