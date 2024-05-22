Член зала славы UFC Палвер: «Порье – крестный отец легкого веса. Он покажет Махачеву силу своего удара»

Дженс Палвер высказался о поединке Ислама Махачева и Дастина Порье.

Титульный бой состоится в ночь на 2 июня и возглавит турнир UFC 302, который пройдет в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

«Я люблю . Он настоящий крестный отец дивизиона. И я очень не хочу, чтобы он проиграл. Он давно доказал, что является одним из лучших бойцов. И я считаю, что он имеет реальные шансы победить.

Если он сможет удержать бой в стойке, тогда получит возможность продемонстрировать свои лучшие навыки. Он покажет, какой силой удара обладает. И тогда Дастин действительно может победить .

Но если Махачев сможет затащить дело в партер... Он победит. Конечно, Порье будет бороться и пытаться выбраться. Но снизу у Махачева больше шансов», – сказал член зала славы UFC Дженс Палвер.

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