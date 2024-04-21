Евлоев обратился к Стерлингу: «Позвони UFC и сразись со мной»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев обратился к Алджамейну Стерлингу.

Ранее Стерлинг сообщил, что заинтересован в поединке с российским бойцом.

«Говорить обо мне – это очень смело. Мне это нравится! Позвони UFC и сразись со мной. Я готов», – написал в социальных сетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев (18-0) в последний раз дрался в январе, когда выиграл у Арнольда Аллена судейским решением. Он идет на серии из восьми побед в промоушене.

Стерлинг (24-4) в апреле победил Келвина Каттара единогласным решением судей. Для Алджамейна этот поединок стал дебютным в полулегкой весовой категории.

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3 комментария
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Две десижн машины, «потрясающий» бой намечается
+13
-2
+11
Ответ Akimakim
Две десижн машины, «потрясающий» бой намечается
По сути бой будет реально крутым, когда встречаются стилистически похожие бойцы, у которых главное оружие это борьба, то их бой почти всегда проходит в стойке.
+11
0
+11
Ответ Fan of Sport
По сути бой будет реально крутым, когда встречаются стилистически похожие бойцы, у которых главное оружие это борьба, то их бой почти всегда проходит в стойке.
Посмотрим, могу ошибаться. Хотя с Лопесом бой был оч крутой.
+4
0
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