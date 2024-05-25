Официально: Пейдж и Гэрри подерутся на UFC 303

Объявлен очередной бой главного карда UFC 303.

Ирландский боец Иэн Гэрри (14-0) подерется с британцем Майклом Пейджом (22-2), дебютировавшем в промоушене в марте.

Бой состоится в основном карде UFC 303, главным событием которого станет поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Гэрри в феврале победил раздельным решением Джеффа Нила на турнире UFC 298.

Пейдж в дебютном поединке выиграл единогласным решением Кевина Холланда.

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Представлен официальный постер UFC 303. В главном событии турнира Конор подерется с Чендлером