Официально: Пейдж и Гэрри подерутся на UFC 303
Объявлен очередной бой главного карда UFC 303.
Ирландский боец Иэн Гэрри (14-0) подерется с британцем Майклом Пейджом (22-2), дебютировавшем в промоушене в марте.
Бой состоится в основном карде UFC 303, главным событием которого станет поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
Гэрри в феврале победил раздельным решением Джеффа Нила на турнире UFC 298.
Пейдж в дебютном поединке выиграл единогласным решением Кевина Холланда.
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Представлен официальный постер UFC 303. В главном событии турнира Конор подерется с Чендлером
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