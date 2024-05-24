Хилл подерется с Ульбергом в соглавном событии UFC 303

Джамал Хилл подерется с Карлосом Ульбергом в соглавном событии UFC 303.

Турнир состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Изначально планировалось, что Хилл встретится с Халилом Раунтри, но тот нарушил антидопинговые правила и получил временное отстранение.

Хилл (12-2) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл в поединке за пояс в полутяжелом весе.

Ульберг (10-1) в мае нокаутировал Алонзо Менифилда в первом раунде. Он идет на серии из пяти досрочных побед.

Представлен официальный постер UFC 303. В главном событии турнира Конор подерется с Чендлером

Хилл обвинил рефери в поражении Перейре: «Он приказал остановиться – я послушался, а вот Алекс продолжил сближаться»