Хилл подерется с Ульбергом в соглавном событии UFC 303

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Джамал Хилл UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл подерется с Карлосом Ульбергом в соглавном событии UFC 303.

Турнир состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Изначально планировалось, что Хилл встретится с Халилом Раунтри, но тот нарушил антидопинговые правила и получил временное отстранение.

Хилл (12-2) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Алексу Перейре в поединке за пояс в полутяжелом весе.

Ульберг (10-1) в мае нокаутировал Алонзо Менифилда в первом раунде. Он идет на серии из пяти досрочных побед.

Представлен официальный постер UFC 303. В главном событии турнира Конор подерется с Чендлером

Хилл обвинил рефери в поражении Перейре: «Он приказал остановиться – я послушался, а вот Алекс продолжил сближаться»

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3 комментария
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недолгая карьера Джамала похоже скоро завершится.
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не рано ли толстячок выскакивает после нокаута, с апреля 2 месяца пройдёт только
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Вот это скачок у Ульберга, если победит может уже за титул подраться. Бой назад у него одни ноунеймы были в оппозиции.
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