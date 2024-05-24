Хилл подерется с Ульбергом в соглавном событии UFC 303
Джамал Хилл подерется с Карлосом Ульбергом в соглавном событии UFC 303.
Турнир состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.
Изначально планировалось, что Хилл встретится с Халилом Раунтри, но тот нарушил антидопинговые правила и получил временное отстранение.
Хилл (12-2) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Алексу Перейре в поединке за пояс в полутяжелом весе.
Ульберг (10-1) в мае нокаутировал Алонзо Менифилда в первом раунде. Он идет на серии из пяти досрочных побед.
Представлен официальный постер UFC 303. В главном событии турнира Конор подерется с Чендлером
Хилл обвинил рефери в поражении Перейре: «Он приказал остановиться – я послушался, а вот Алекс продолжил сближаться»