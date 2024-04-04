Прохазка − о допинг-агентстве UFC: «Чувствовал себя как детсадовец, которого заставили спускать штаны до щиколоток»

Иржи Прохазка заявил, что его заставили снять штаны при сдаче допинг-теста.

«С этого года мы сдаем тесты не USADA, а антидопинговому агентству UFC. Они приехали ко мне в прошлое воскресенье из Вены.

Скажу, что это была одна из самых тщательных проверок среди всех, что я проходил. При сдаче пробы чувствовал себя как детсадовец, которого заставили спускать штаны до щиколоток. Проверка была тщательной!» − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка, который в ночь на 14 апреля подерется с .

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