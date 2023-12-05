Прохазка выложил обнаженное фото в снегу: «Наконец наступила зима»
Обнаженный Иржи Прохазка лег на снег после уличной тренировки.
«Наконец-то наступила зима», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.
Напомним, в ночь на 12 ноября Прохазка проиграл нокаутом Алексу Перейре в бою за титул UFC.
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