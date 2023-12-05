Прохазка выложил обнаженное фото в снегу: «Наконец наступила зима»

Обнаженный Иржи Прохазка лег на снег после уличной тренировки.

«Наконец-то наступила зима», – написал в соцсетях бывший чемпион в полутяжелом весе .

Напомним, в ночь на 12 ноября Прохазка проиграл нокаутом в бою за титул UFC.

Прохазка встретился с фанатами после проигрыша Перейре: «Спасибо, Чехия. Верю в свой путь – это моя победа»

Прохазка – Чимаеву: «Я бы хотел поприветствовать тебя в полутяжелом дивизионе»