Прохазка выложил обнаженное фото в снегу: «Наконец наступила зима»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Обнаженный Иржи Прохазка лег на снег после уличной тренировки.

«Наконец-то наступила зима», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.

Напомним, в ночь на 12 ноября Прохазка проиграл нокаутом Алексу Перейре в бою за титул UFC.

Прохазка встретился с фанатами после проигрыша Перейре: «Спасибо, Чехия. Верю в свой путь – это моя победа»

Прохазка – Чимаеву: «Я бы хотел поприветствовать тебя в полутяжелом дивизионе»

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7 комментариев
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"Теперь чижика ищи неделю"
+8
-1
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Ответ Олег Акимов
"Теперь чижика ищи неделю"
иржика
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18+
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На Конец наступила зима.
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Гомо-Гомо Зек ангельская форма на снегу
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