Хилл обвинил рефери в поражении Перейре: «Он приказал остановиться – я послушался, а вот Алекс продолжил сближаться»

Джамал Хилл обвинил рефери в поражении Алексу Перейре.

«Да, защищаться нужно всегда, но подчиняться командам рефери мы тоже обязаны. Когда это произошло [удар в пах], я остановился. Рефери ведь крикнул «стоп», прежде чем вмешаться. А вот Алекс продолжил сближаться, пока я пытался убедиться, что с ним все хорошо.

Я бы хотел, чтобы давал более ясные команды. То, как он передал контроль моему сопернику... Это заставит меня задуматься, прежде чем снова подчиняться командам судьи», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

Бруталити-защита в UFC: Перейра получил в пах, но остановил судью и сразу же нокаутировал соперника

Хилл хочет реванш с Перейрой: «Я усыплю его»