Хилл обвинил рефери в поражении Перейре: «Он приказал остановиться – я послушался, а вот Алекс продолжил сближаться»
Джамал Хилл обвинил рефери в поражении Алексу Перейре.
«Да, защищаться нужно всегда, но подчиняться командам рефери мы тоже обязаны. Когда это произошло [удар в пах], я остановился. Рефери ведь крикнул «стоп», прежде чем вмешаться. А вот Алекс продолжил сближаться, пока я пытался убедиться, что с ним все хорошо.
Я бы хотел, чтобы Херб Дин давал более ясные команды. То, как он передал контроль моему сопернику... Это заставит меня задуматься, прежде чем снова подчиняться командам судьи», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.
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Ну ведь все всё видели-интернет, повторы со всех ракурсов, оценки экспертов.
Но нет надо обязательно какую-нибудь оправдательную хрень сочинить.
После таких заявлений хочется пожелать еще сильнее отлететь в реванше.