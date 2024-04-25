Хилл обвинил рефери в поражении Перейре: «Он приказал остановиться – я послушался, а вот Алекс продолжил сближаться»

Теги UFC MMA Херб Дин Алекс Перейра Джамал Хилл Перейра - Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл обвинил рефери в поражении Алексу Перейре.

«Да, защищаться нужно всегда, но подчиняться командам рефери мы тоже обязаны. Когда это произошло [удар в пах], я остановился. Рефери ведь крикнул «стоп», прежде чем вмешаться. А вот Алекс продолжил сближаться, пока я пытался убедиться, что с ним все хорошо.

Я бы хотел, чтобы Херб Дин давал более ясные команды. То, как он передал контроль моему сопернику... Это заставит меня задуматься, прежде чем снова подчиняться командам судьи», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.

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5 комментариев
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В последнее время складывается ощущение, что большинство бойцов готовы обвинять кого угодно кроме себя.
Ну ведь все всё видели-интернет, повторы со всех ракурсов, оценки экспертов.
Но нет надо обязательно какую-нибудь оправдательную хрень сочинить.
После таких заявлений хочется пожелать еще сильнее отлететь в реванше.
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Ого,Хилл только проснулся после нокаут.
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