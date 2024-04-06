Хилл допустил переход в тяжелый вес: «Я большой мальчик, все возможно»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Алекс Перейра UFC 300 Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл заявил, что может перейти в тяжелый вес.

«Обычно я вешу около 108 кг. Сейчас во мне 108 кг, ребят. Братаны, вот о чем я говорю. Я большой мальчик, здоровый пес. Все возможно, ребят.

Что такое нахрен преимущество в силе? В этой игре не так важно, кто сильнее. Все сводится к тому, кто ударит первым. У нас у обоих есть сила.

Ты можешь быть в тысячу сильнее, но я ударю первым. Что это значит? Это игра», − сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл, который в ночь на 14 апреля подерется за титул с Алексом Перейрой.

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Хилл намекнул на переход в тяжёлый вес
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