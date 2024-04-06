Хилл допустил переход в тяжелый вес: «Я большой мальчик, все возможно»

Джамал Хилл заявил, что может перейти в тяжелый вес.

«Обычно я вешу около 108 кг. Сейчас во мне 108 кг, ребят. Братаны, вот о чем я говорю. Я большой мальчик, здоровый пес. Все возможно, ребят.

Что такое нахрен преимущество в силе? В этой игре не так важно, кто сильнее. Все сводится к тому, кто ударит первым. У нас у обоих есть сила.

Ты можешь быть в тысячу сильнее, но я ударю первым. Что это значит? Это игра», − сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе , который в ночь на 14 апреля подерется за титул с .

Защита Перейры, разборка за пояс BMF, претендентский бой Царукяна и Оливейры – о-о-очень мощный UFC 300